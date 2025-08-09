Attualità Esteri
09/08/2025 09:05

Vuelta a Burgos 2025: dopo tre anni torna alla vittoria Damiano Caruso

Il ciclista ragusano ha 37 anni

di Redazione

Una vittoria che mancava addirittura da oltre tre anni, quando riuscì ad imporsi nel suo Giro di Sicilia. Damiano Caruso sembrava pronto a voler smettere, invece la condizione sembra quella dei tempi migliori. Il ragusano classe 1987 a trentasette anni torna ad alzare le braccia al cielo: vittoria di classe nella quarta tappa della Vuelta a Burgos in quel di Regumiel de la Sierra.

Un drappello ben assortito è andato all’attacco nelle prime fasi di gara. Tra i fuggitivi i portoghesi Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) e Rui Costa (EF Education – EasyPost), il tedesco Ben Zwierhoff (Red Bull-BORA-hansgrohe), lo spagnolo Javier Romo (Movistar Team), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), il canadese Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling Team) e l’americano Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team).

Il gruppo ha lasciato un margine superiore ai 4′, disinteressandosi degli attaccanti, tutti lontani in chiave classifica generale. A sfruttare la situazione Caruso che, sull’ultima ascesa di giornata, l’Alto del Cargadero, ha fatto la differenza staccando tutti i rivali e lanciandosi in solitaria verso il traguardo.

Azione spettacolare del siciliano che è riuscito a trionfare per distacco. Alle sue spalle la coppia portoghese formata da Rui Costa e Rui Oliveira. A 3’15” il gruppo senza patemi per il leader della classifica generale Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

