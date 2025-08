Ultimi temporali, poi caldo anche a 38° e sole fino a Ferragosto

Roma – La lunga fase di tempo instabile che ha caratterizzato il cuore dell’estate italiana sta per terminare. Secondo il meteorologo de iLMeteo.it Federico Brescia, ci saranno ultimi rovesci al Centro-Sud, poi l’anticiclone e una escalation termica. Più nel dettaglio, domenica ancora con residua instabilità, caratterizzata da rovesci e temporali sparsi che interessano le regioni centrali, ma in particolare quelle del medio versante adriatico. “Attenzione a possibili forti temporali la sera in Abruzzo. Anche le zone interne del Sud Italia non saranno risparmiate da queste precipitazioni ma in modo più localizzato”, riferisce Brescia. Le temperature rimarranno contenute, attestandosi su valori in linea con le medie stagionali. Dopo questa breve parentesi di maltempo, “la situazione meteorologica è destinata a cambiare radicalmente. Già a partire da lunedì 4, l’anticiclone delle Azzorre inizierà a espandersi verso l’Italia, portando un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche, ad eccezione di qualche piovasco su Puglia e Basilicata. La stabilità tornerà a dominare la scena quindi, regalandoci giornate soleggiate e temperature gradevoli, con massime che non supereranno i 30-32°C”, continua il meteorologo. Il vero e proprio cambio di rotta però si avrà a partire da giovedì 7, quando l’anticiclone delle Azzorre cederà il passo a una più aggressiva rimonta anticiclonica africana. L’aria calda proveniente dal Nord Africa si riverserà sul Mediterraneo, investendo in pieno l’Italia, in particolare il Sud e le Isole. Le temperature subiranno un’impennata notevole, con massime che si spingeranno oltre la soglia dei 35°C in molte regioni. Nel corso del prossimo fine settimana, non sono esclusi picchi che potrebbero toccare i 38°C, confermando così l’arrivo di una vera e propria ondata di calore. Soltanto all’estremo Nord si potrà continuare a godere di un aspetto termico piacevole per essere agosto, anche con l’aumento delle temperature. “Secondo le ultime proiezioni, l’influenza dell’anticiclone – dice Brescia – dovrebbe mantenersi salda almeno fino a metà agosto”.

NEL DETTAGLIO Domenica 3. Al Nord: sole e temperature massime in aumento. Al Centro: instabilità sparsa specie sui rilievi e in Abruzzo. Al Sud: rovesci in Molise la sera, soleggiato altrove. Lunedì 4. Al Nord: sole e temperature massime in aumento. Al Centro: residui rovesci in Abruzzo, sole altrove. Al Sud: variabile con locali rovesci specie su Puglia e Basilicata. Martedì 5. Al Nord: sole e temperature in aumento. Al Centro: sereno e temperature in aumento. Al Sud: migliora con ampi spazi soleggiati, temperature in aumento.

TENDENZA: anticiclone in rinforzo con sole ovunque e caldo africano da giovedì in poi.

