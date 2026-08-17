Cronaca
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17/08/2026 12:20

Ultraleggero scompare dai radar ​dopo essere decollato da Capo d’Orlando

A bordo il noto avvocato romano Carlo Arnulfo e la compagna Angela Bucci.

di Redazione

Capo d’Orlando, Messina – Un ultraleggero con due persone a bordo è scomparso sul Tirreno Cosentino, nella zona di Fuscaldo. Le ricerche dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza sono iniziate alle 21.05 di ieri e sono concentrate tra Fuscaldo e Falconara Albanese. Il velivolo, un Tecnam P2008 (è un velivolo monomotore biposto ad ala alta), è partito da Capo d’Orlando (Messina) ed era diretto a Sibari.

A segnalare la scomparsa sono stati i familiari dei due a bordo facendo scattare il piano ricerca persone scomparse della Prefettura. Alla guida un importante avvocato romano, Carlo Arnulfo, esperto di Vds (volo da diporto sportivo). Con lui a bordo anche la compagna Angela Bucci. I due avevano trascorso il giorno di Ferragosto in Sicilia dove erano arrivati per passare le vacanze. All’improvviso l’uomo non avrebbe più risposto a messaggi e non avrebbe lanciato alcun allarme.

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Nella serata di ieri in inoltre nell’area era stato segnalato maltempo.

Le ricerche

Le ricerche sono concentrate nell’entroterra dell’alto Tirreno cosentino. I soccorritori, infatti, secondo quanto si è appreso, ritengono improbabile che il velivolo possa essere finito in mare, visto che questi tipi di aerei viaggiano sotto costa e sarebbe stato notato dai numerosi bagnanti che affollano le spiagge calabresi. Nonostante questo le ricerche – alle quali si è aggiunto l’elicottero del Reparto volo di Salerno dei Vigili del fuoco Drago VF165 che sta collaborando con il velivolo dell’Esercito in supporto alle squadre di terra – sono condotte anche sul mare.

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