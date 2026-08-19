Un abbraccio prima dello schianto: sono state ritrovate così le vittime dell’incidente aereo ultraleggero partito da Ragusa

I corpi senza vita di Carlo Arnulfo e Angela Buccico sono stati ritrovati abbracciati.

Cosenza -Sono stati trovati abbracciati, all’interno dell’abitacolo, Carlo Arnulfo e Angela Buccico, le vittime della caduta dell’ultraleggero sui monti di Fuscaldo che ha preso fuoco dopo l’impatto. Le salme sono state rimosse stasera, dopo l’ultimazione dei rilievi, dall’equipe di medicina legale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Catanzaro, diretta dalla dottoressa Isabella Aquila, che dovrà effettuare l’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Paola. La Procura ha anche l’intenzione di affidare un incarico tecnico in merito alle possibili cause della caduta del velivolo, a eventuali responsabilità colpose, oltre che sul corretto funzionamento o meno dei dispostivi di sicurezza del biposto. Saranno nominati un componente dell’Aeronautica Militare ed un ingegnere di fiducia della Procura.

L’aereo era partito da Ragusa per poi fare tappa a Capo d’Orlando prima del volo in Calabria.

© Riproduzione riservata