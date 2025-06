Il camionista era in un'azienda agricola di Noto

Noto – Un camionista di Biancavilla, Carmelo Magistro, è morto a Noto in un incidente sul lavoro la cui dinamica non è ancora chiara. Il 48enne si trovava in un’azienda agricola di contrada Carcinina, sembra che stesse effettuando operazioni di carico e scarico.

“Ci addolora moltissimo la notizia, diffusa solo oggi, di un incidente sul lavoro nel Siracusano – dice la Cgil etnea -. Esprimiamo il nostro cordoglio ai familiari e ai colleghi”.

