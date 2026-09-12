Un catamarano da 42 milioni al porto di Siracusa. È il This is it

Siracusa – Al porto di Siracusa è approdtao ieri il This is it, catamarano da sogno del valore di 42 milioni di euro.

Il This Is It è un rivoluzionario catamarano a motore di lusso di 43,5 metri costruito da Tecnomar (The Italian Sea Group), famoso per il suo design futuristico e asimmetrico. Ha linee esterne audaci e asimmetrichecon otre 600 metri quadrati di vetrate, con arredi di pregio curati da Minotti in pelle, rovere e teak.

Può accogliere fino a 12 ospiti in 6 suite esclusive, assistiti da un equipaggio di 12 o 13 persone.

© Riproduzione riservata