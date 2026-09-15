Un ciclone minaccia la Sicilia

Ben visibile dalle immagini satellitari il ciclone mediterraneo in sviluppo sul Mar Libico che con la sua evoluzione condizionerà il tempo nel Sud dell’Italia, soprattutto in Sicilia e in Calabria, nel corso dei prossimi giorni.

“Questo vortice è l’unica insidia al momento in un campo anticiclonico di matrice ibrida che si estende dall’Atlantico all’Europa occidentale e abbraccia la quasi totalità dell’Italia – dicono gli esperti di 3BMeteo -. Ma la situazione è destinata a cambiare nella giornata di mercoledì per la discesa di un fronte atlantico che porterà un marcato peggioramento del tempo prima sulle regioni settentrionali e poi giovedì anche al Centro fino alla Campania”.

In Sicilia orientale già domani sono previsti temporali. Le massime dopo un’estate caldissima sono in diminuzione, con picchi di una trentina di gradi nell’Isola.