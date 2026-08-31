Un cucciolo di delfino è in difficoltà: il salvataggio della Guardia Costiera

Terrasini, Palermo – «Un piccolo grande miracolo del mare» lo definisce la Guardia Costiera: i militari della capitaneria di Porto di Terrasini (Palermo) hanno salvato un cucciolo di delfino in difficoltà. I bagnanti hanno dato l’allarme e un soccorritore marittimo qualificato per le operazioni subacquee del comando della città si è tuffato in mare per recuperare l’animale, visibilmente disorientato. Il cucciolo è stato poi visitato dal veterinario, che ha confermato l’assenza di lesioni o corpi estranei che avrebbero potuto compromettere la respirazione o la nutrizione. Una volta riprese le forze, il piccolo è riuscito a nuotare verso il largo di Capo Rama, zona attraversata dai cetacei, e si è unito nuovamente al proprio branco. «Un intervento tanto insolito quanto fondamentale per la tutela della fauna marina» scrive la Guardia Costiera sui social.

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