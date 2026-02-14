Un libro su Severino Santiapichi nel centenario dalla nascita

Uscirà a fine febbraio in libreria Il giudice gentiluomo. Vita di Severino Santiapichi, il nuovo libro di Salvatore Lordi dedicato alla figura del magistrato di Scicli che ha segnato alcuni dei passaggi più delicati della storia repubblicana.

Dalla presidenza del processo Moro-bis alla condanna di Ali Ağca per l’attentato a Giovanni Paolo II, il volume ripercorre la vita e la carriera di Severino Santiapichi, restituendone il profilo umano e professionale: un giudice rigoroso, indipendente, profondamente rispettoso delle garanzie e della dignità della persona.

“C’è stato un tempo in cui la giustizia, in Italia, aveva un volto nobile e autorevole: quello di Severino Santiapichi. Questo libro racconta la storia di un magistrato e di un uomo eccezionale”, scrive Giancarlo De Cataldo nella quarta di copertina.

Arricchito dalla prefazione di Walter Veltroni e dalla premessa del Presidente dell’ANM Cesare Parodi, il libro offre non solo una biografia, ma una riflessione sul valore dell’integrità, della professionalità e del coraggio civile nella difesa dello Stato di diritto.

Il giudice gentiluomo. Vita di Severino Santiapichi

Prefazione di WALTER VELTRONI

Premessa di CESARE PARODI

Pagine 400, 19 euro

Bibliotheka

Dal 27 febbraio

