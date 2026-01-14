Un monterossano vince 50 mila euro ad Affari Tuoi

Monterosso Almo – Giuseppe Barresi, di Monterosso Almo, ha vinto 50 mila euro durante la puntata odierna di Affari Tuoi, la trasmissione televisiva di rai Uno condotta da Stefano De Martino.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, Egidio della Regione Lazio, soprannominato “Caparezza” da Stefano De Martino. Da Fiumicino (Roma), lavora come progettista di interni. Ha giocato accompagnato dal marito Giuseppe, infermiere 61enne, che ha sposato oltre 2 anni fa. Dopo una lunga partita contro il dottore, la coppia è tornata a casa con 50mila euro.

Con i primi sei tiri a disposizione, Egidio ha eliminato dal tabellone 10 euro, 1 euro, 75mila euro, 20mila euro, 500 euro e 100mila euro. Il dottore, allora, ha scelto 33mila euro come prima offerta. “Mi sembra ottima, ma siamo all’inizio. Andiamo avanti”, ha dichiarato il romano prima di tritare l’assegno. La partita è proseguita con l’apertura dei pacchi da 20 euro, 0 euro e Gennarino, e il dottore ha proposto il cambio, accettato. Egidio ha lasciato il 6 per l’1, prima di svelare il contenuto del suo ex pacco, che conteneva 15mila euro.

Con gli altri due tiri a disposizione ha eliminato dal tabellone 30mila euro e 100 euro, e il dottore ha offerto di nuovo 33mila euro, rifiutati. Eliminati 200 euro, il dottore ha proposto 38mila euro, ma anche questo assegno è stato tritato. “Apriamo il pacco di mamma, il 10”, ha dichiarato Egidio, e con quel pacco ha eliminato dal tabellone 200mila euro. Il dottore allora ha offerto 22mila euro: assegno tritato. Eliminati 50 euro e 10mila euro, per la coppia è arrivata una nuova proposta: cambio, rifiutato. Subito dopo è stato aperto il pacco dal valore di 300mila euro.

Il dottore ha proposto un assegno da 10mila euro, tritato, prima che la coppia di coniugi aprisse il pacco 19, “a me caro per tanti motivi”, ha dichiarato Giuseppe, contenente il dromedario. Egidio è rimasto così in finale con 50mila euro e il pacco nero, e il dottore ha proposto il cambio. “Il mio istinto dice che il pacco nero potrebbe avere soldi. Ho scelto l’1 perchè è il giorno del compleanno di mia nonna e il giorno del compleanno di sua madre. Rifiutiamo il cambio”, ha dichiarato il pacchista, commosso, prima di scoprire il finale della sua partita. Egidio e Giuseppe sono tornati a casa con 50mila euro. Il pacco nero conteneva 20mila euro.

© Riproduzione riservata