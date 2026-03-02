Condividi "Un morto e sei feriti sulla Statale nell’Agrigentino, il sinistro a Naro" sui social

Naro, Agrigento – È di un morto e almeno sei feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto lungo la Statale 410 Naro – Camastra all’alba di oggi. Il violento impatto si è verificato nei pressi del bivio per Agrigento.

Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un’autovettura e un mezzo pesante. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato la morte di un uomo, originario dell’Albania ma residente a Naro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le ambulanze del 118 che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

A seguito dell’incidente, Anas ha disposto la chiusura temporanea della statale in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

