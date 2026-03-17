Un Museo dell’arte e della cultura giapponese a Ragusa. Lavori in corso

Scicli – La sede, che il Libero Consorzio ex Provincia regionale di Ragusa, avrebbe messo a disposizione è Palazzo La Rocca, a Ragusa Ibla.

Si lavora a Ragusa per la nascita di un Museo dell’Arte e della Cultura Giapponese. Se realizzato, sarà il secondo in Italia, dopo il Museo orientale Mazzocchi Coccaglio nel bresciano.

Nei giorni scorsi una delegazione dell’Ambasciata Giapponese a Roma è stata prima a Ragusa e poi a Donnalucata su iniziativa di Maurizio Lo Giudice, della Mondadori di Ragusa e dell’associazione culturale Mnemosyne.

Presenti ai vai momenti dedicati alla celebrazione e alla diffusione della cultura giapponese due alte cariche diplomatiche dell’Ambasciata giapponese a Roma, il Primo Segretario dell’Ambasciata del Giappone in Italia, Masahiro Nakade, e il diplomatico Hiroshi Kubo.

La delegazione nipponica è stata accolta a Donnalucata dalla dirigente scolastica dell’istituto Vittorini Marisa Cannata, che ha illustrato il lavoro delle docenti Laura Gurrieri e Daniela Di Natale di educazione e formazione alla cultura giapponese degli studenti della primaria e della secondaria in un percorso pedagogico di continuità verticale e di analisi comparativa fra la cultura siciliana e quella giapponese.

L’insularità, la presenza permeante del Vulcano, l’analogia tra il fiore di mandorlo e il fiore di ciliegio, l’arancino e l’onigiri sono alcuni degli elementi di forte ssonanza fra la cultura siciliana e quella nipponica. Prossima tappa di avvicinamento al Giappone per la scuola la visita al Museo orientale Mazzocchi Coccaglio in provincia di Brescia.

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