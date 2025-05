Un museo delle Scienze interattivo aperto a piccoli e grandi a Vittoria

Vittoria – Un laboratorio a cielo aperto, un museo delle Scienze interattivo aperto a piccoli e grandi: questo è stato Corso Cavour a Vittoria nel pomeriggio del 19 maggio scorso, ospitando la VII edizione della manifestazione scientifica “Scienze in città”.

Promossa dal 2017 dall’Istituto Comprensivo Filippo Traina, grazie alla tenacia e alla lungimiranza della prof.ssa Annamaria Lo Piccolo, sostenuta dal dirigente Carmelo La Porta, il progetto è cresciuto nel tempo, è sopravvissuto agli anni di fermo per la pandemia ed ha ripreso vita con maggiore fervore. Negli anni molte scuole di Vittoria hanno aderito all’evento patrocinato dal Comune di Vittoria, portando fuori dalle mura scolastiche studenti e insegnanti, al fine di interagire con la cittadinanza, mostrando lavori ed esperimenti coinvolgenti a dimostrazione di quanto appreso tra i banchi. Proprio gli studenti delle sei istituzioni scolastiche aderenti all’iniziativa sono stati i veri protagonisti con le loro eterogenee attività scientifiche: dal corpo umano e i suoi apparati alle cellule animali e vegetali, dal ciclo dell’acqua ai vulcani, passando per la botanica e la fisica, puntando sull’ecologia, sulla lotta all’inquinamento e sul sogno di una città green ed ecosostenibile. Presentando gli esperimenti e i modelli da loro ideati e realizzati, i bambini e i ragazzi hanno coinvolto i passanti in modo brillante, dimostrando che l’apprendimento delle discipline STEM può avere forme diverse, che la scienza può essere vissuta in modo attivo, creativo e affascinante. Un plauso, dunque, agli Istituti che hanno partecipato all’evento animando il centro cittadino di entusiasmo e conoscenza, a riprova che l’interazione con le istituzioni e l’apertura verso la città sono fonte di arricchimento reciproco, un’occasione di crescita culturale e sociale per l’intera comunità. Idea, quest’ultima, condivisa appieno dall’amministrazione comunale con la presenza entusiasta del sindaco Francesco Aiello e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino, intrattenutisi con curiosità tra i banchi dei novelli divulgatori scientifici.

