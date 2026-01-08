Un negozio lo disturba e lui spara contro il negozio

Acireale, Catania – Una mattinata convulsa quella che ad Acireale nei pressi di via Serra ha registrato intorno alle 9.30 l’inequivocabile rumore di alcuni colpi d’arma da fuoco, segnalati ai carabinieri dai preoccupatissimi residenti. Sul posto i militari di pattuglia hanno constatato che, sul muro di cinta di un negozio, era collocata una cassa acustica con un foro del tutto simile a quello prodotto da un proiettile.

Indagando hanno scoperto che proprio a causa di quella cassa era da tempo in atto una diatriba tra il negoziante e un vicino, disturbato dalla musica: quest’ultimo così è passato alle vie di fatto esplodendo svariati colpi di pistola dalla sua casa, addirittura mentre il negoziante si trovava all’interno del locale con il padre e due clienti.

Raggiunto nel suo appartamento il 59enne prima ha negato il possesso di armi, poi ha volontariamente consegnato un fucile nascosto sotto un armadio. Ma non era l’unica arma in casa: su un muretto del bagno c’era una pistola cal. 38 special carica, mentre nel camino sono stati trovati 13 bossoli, verosimilmente quelli esplosi poco prima. Il 59enne ha rivelato che le armi erano di proprietà del defunto padre ed erano tenute in un armadio blindato le cui chiavi erano in possesso esclusivo del fratello 62enne. Il quale è stato denunciato. Per il 59enne è invece scattato l’arresto.

© Riproduzione riservata