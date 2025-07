Un nido di Caretta caretta nella Riserva del fiume Irminio

Scicli -Nella mattinata di oggi è stato rinvenuto un nido di tartaruga marina Caretta caretta all’interno della Riserva Naturale Speciale Biologica Macchia Foresta Fiume Irminio.

Il sito è stato immediatamente messo in sicurezza e verrà costantemente monitorato dal personale della Riserva, in collaborazione con volontari ed enti competenti. È stata informata anche la Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Il tempo di incubazione è di circa 50 giorni, pertanto la schiusa è prevista per la settimana di Ferragosto, un momento delicato che richiederà la massima attenzione per garantire ai piccoli di raggiungere il mare in sicurezza. Si invitano visitatori e bagnanti a rispettare le indicazioni fornite sul posto, evitando di avvicinarsi all’area delimitata, e a ridurre al minimo luci artificiali e rumori in prossimità del nido.

