Un nuovo polpo gigante sulla spiaggia di Bruca: lo spettacolo visto dall’alto

Un'opera effimera. Un disegno sulla sabbia.
di Redazione
Scicli – A cinque giorni dalla realizzazione del primo polpo gigante sulla spiaggia di Bruca, che aveva già suscitato grande interesse sui social, l’artista Larissa Rolley (Traveler Designer) è tornata sulla sabbia per dare vita a una nuova, spettacolare versione della sua opera effimera.
Il nuovo disegno, tracciato proprio sopra il precedente, è stato nuovamente immortalato in tutta la sua maestosità dall’occhio del drone di Silvio Rizzo. I suoi enormi tentacoli sembrano quasi voler afferrare una piccola barca arenata e sfiorare gli scogli, creando un suggestivo dialogo con il paesaggio costiero.
Ospite nel territorio sciclitano nelle ultime settimane, Larissa aveva già fatto parlare di sé pochi giorni fa presentando un racconto fotografico dedicato ai suoi viaggi intorno al mondo, dal titolo “Oltre i Confini”, presso lo studio fotografico di Gianni Mania a Scicli. Un’arte destinata a essere cancellata dal mare, che continua però a sorprendere e incuriosire chi segue queste creazioni sul litorale.
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