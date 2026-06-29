Un premio alla memoria dell’architetto Gian Battista Tumino e a Concetta Petriliggieri

Modica – La Parrocchia di San Pietro ha istituito in occasione delle manifestazioni per il giugno modicano la consegna dei premi “Artefici di Armonie – Custodi di Bellezza”. La prima edizione si è svolta nella cornice della scalinata di San Pietro. La parrocchia di San Pietro con le associazioni Petra Mazara” e “Piero Iemmolo “, ha voluto rendere omaggio a due personalità che con la loro fattiva esperienza hanno contribuito ad accrescere il valore della bellezza nel nostro territorio. Il riconoscimento, che prevede due sezioni: custodia e tutela del patrimonio artistico della nostra città e promozione del patrimonio valoriale della nostra comunità, è stato attribuito alla memoria dell’architetto ragusano Gian Battista Tumino, prematuramente scomparso, e a Concetta Petriliggieri.

Il professionista ragusano ha avuto il merito di riconoscere l’importanza della tutela delle statue che impreziosiscono la scalinata della chiesa madre, firmando il progetto di restauro poco prima del suo prematuro decesso. Il premio è stato ritirato dal fratello ing. Maurizio Tumino.

Nelle parole del parroco che ha presentato i due premiati, c’è stato anche un riferimento alla chiesa di Santa Maria del Perpetuo Soccorso chiusa dal 1976, che l’architetto aveva tra le sue priorità per interventi di consolidamento e restauro. Si spera che le funzioni competenti facciano il possibile per giungere in tempi brevi ad una riconsegna al popolo modicano di una delle più importanti strutture sotto il profilo storico, artistico e religioso.

Concetta Petriliggieri, per anni missionaria laica in Congo, ha avuto il merito di far conoscere a tanti Modicani i costumi e i valori del popolo africano, contribuendo a creare e diffondere una profonda cultura della solidarietà, dell’ accoglienza e della dignità umana, denunciando allo stesso tempo le profonde incoerenze della nostra società occidentale opulenta e chiusa in sé stessa

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