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22/06/2026 19:19

Un ragusano trova in una scatola due buoni postali da mille lire del Regno d’Italia, chiede alle Poste un rimborso da 63mila euro

La scoperta fatta nel garage di casa dei genitori defunti che stava mettendo in vendita assieme al resto dell'abitazione

di Redazione

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Ragusa – Mentre svuotava il garage, messo in vendita insieme all’abitazione dei genitori scomparsi, un 61enne di Ragusa si è imbattuto in una scatolina azzurra.

L’ha aperta e, con grande emozione, ha scoperto che conteneva, tra l’altro, due buoni fruttiferi postali da 1.000 lire ciascuno, del Regno d’Italia, emessi il 6 novembre 1939 e intestati al padre.

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L’uomo è rimasto incredulo di fronte al ritrovamento: quei titoli, oggi, valgono 63.000 euro, somma che Poste Italiane è tenuta a rimborsare, secondo quanto accertato da Associazione Italia, a cui il ragusano si è rivolto per tutelare i propri diritti e ottenere il risarcimento.

Una vicenda, avvenuta a Ragusa, che dimostra come talvolta i nostri cari ci lascino autentici “tesoretti”, poi dimenticati e riscoperti solo per caso.

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