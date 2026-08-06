Un semaforo a chiamata lungo la litoranea di Sampieri

Scicli – È stato installato nei giorni scorsi a Sampieri il nuovo impianto semaforico pedonale a chiamata, che mette in sicurezza l’incrocio tra la SP 66 (la litoranea Cava d’Aliga-Sampieri) e la via Giotto.

Sampieri è divisa in due dalla litoranea e vi è un deflusso pedonale importante dalla parte alta a quella bassa della borgata di bagnanti che raggiungono il lido per poi fare ritorno a casa.

A darne l’annuncio è il sindaco Mario Marino: “Abbiamo programmato questo intervento dopo un attento studio con la Polizia locale la cui comandante, che ringrazio, ha reperito i fondi necessari per la realizzazione dell’impianto semaforico. Purtroppo, accade anche in questo caso, che un’iniziativa di successo abbia molti padri putativi”.

Negli scorsi mesi l’amministrazione comunale ha chiesto e ottenuto una fornitura elettrica prima inesistente per realizzare l’impianto e questo ne ha rallentato la costruzione.

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