È Originario di Roccalumera, Messina.

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Udine – Cambio al vertice delle Frecce Tricolori: il tenente colonnello Pierluigi Raspa è il nuovo comandante del 313° Gruppo di addestramento acrobatico dell’Aeronautica militare. E’ subentrato stamani al parigrado Franco Paolo Marocco.

Raspa è il ventisettesimo comandante della pattuglia acrobatica nazionale dalla sua costituzione, nel 1961, e avrà il compito di guidare le Frecce Tricolori nella transizione dall’attuale MB-339 al nuovo M-346 Pan.

I primi esemplari del nuovo velivolo arriveranno all’Aeronautica militare nella primavera 2027, ma la prossima stagione acrobatica sarà ancora disputata con gli MB-339. Al termine inizierà l’addestramento sul nuovo aereo, con l’arrivo a Rivolto (Udine) di 15 velivoli nell’arco di circa un anno e mezzo.

Originario di Roccalumera (Messina), Raspa proviene dal 155/o Gruppo del 6/o Stormo di Ghedi ed è nella Pattuglia acrobatica nazionale dal 2017. Nel corso della stagione 2026 ha ricoperto il ruolo di Pony 1, guidando la formazione nelle figure acrobatiche. Con il nuovo incarico assume il ruolo di Pony 0, il comandante che durante le esibizioni supervisiona da terra l’attività della Pattuglia.

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