Una bomba per portare via il postamat. Accade al quartiere Zia Lisa

Catania – Assalto con fragore alle Poste. La scorsa notte a Catania qualcuno ha tentato di portare via il bancomat dell’ufficio di via Zia Lisa utilizzando dell’esplosivo. Il colpo è fallito perché la cassaforte è finita all’interno dei locali, così i ladri hanno desistito e sono scappati. Dalla deflagrazione è nato un incendio che ha coinvolto una macchina posteggiata davanti all’ingresso, dunque oltre alla polizia sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

