Una croce colpisce un altro prete durante la messa

Momenti di paura durante una celebrazione religiosa in Colombia, dove una croce è precipitata addosso al sacerdote che stava officiando la funzione. Il religioso ha riportato una lieve ferita alla testa, ma le sue condizioni non destano preoccupazione e l’incidente non ha avuto conseguenze gravi. A riportare la notizia è El Deber, uno dei principali siti d’informazione sudamericana.

Il precedente in Ecuador

L’episodio richiama alla memoria una tragedia avvenuta recentemente in Ecuador, dove un sacerdote ha perso la vita dopo essere stato colpito da una croce di legno caduta dalla parete della chiesa. La vittima era padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, religioso redentorista e parroco della chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, a Guayaquil. La notizia del decesso era stata confermata dall’arcidiocesi della città. Secondo le ricostruzioni diffuse dai media e le immagini circolate sui social network, il sacerdote stava celebrando la messa quotidiana, trasmessa in diretta, quando la croce si era improvvisamente staccata dalla parete, colpendolo.

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