Una moneta celebrativa per Valentino Garavani

Sarà realizzata dall'Istituto Poligrafico in oro e in argento

Roma – Il ministero dell’Economia e delle Finanze emetterà nel corso dell’anno la “Moneta Celebrativa Valentino Garavani”, realizzata dall’Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato in due versioni, d’oro e d’argento. A darne notizia in una nota, l’ufficio stampa della Fondazione Valentino Garavani Giancarlo Giammetti.

“La moneta – spiega la nota – rende omaggio a una figura simbolo dell’eccellenza italiana, protagonista assoluto della storia della moda internazionale grazie a una visione creativa che ha saputo coniugare eleganza, bellezza e straordinaria maestria artigianale”. “La Moneta Celebrativa Valentino Garavani – ha dichiarato Giancarlo Giammetti – rappresenta un gesto di straordinaria valenza simbolica. Per me, e per la nostra Fondazione, è motivo di grande emozione vedere riconosciuto, anche attraverso un’iniziativa così significativa, il contributo che Valentino (di cui ricorre il compleanno l’11 maggio prossimo ndr ) ha dato allo stile, alla cultura e all’immagine dell’Italia nel mondo”.

“Con questa emissione – ha spiegato Michele Sciscioli, amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – celebriamo non soltanto il talento creativo di uno straordinario maestro della moda, ma un simbolo autentico dell’eccellenza italiana nel mondo. È il tributo più alto che possiamo offrirgli: una moneta della Collezione numismatica della Repubblica italiana, capace di tradurre la memoria in un segno destinato a durare nel tempo. La sua arte, la sua visione, il suo stile, ancora una volta eterni”.

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