Una nuova risonanza magnetica per immagini a Vittoria

Vittoria – Questa mattina sono state inaugurate le nuove apparecchiature di diagnostica per immagini dell’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria. La cerimonia, alla presenza della Direzione Strategica dell’ASP e delle autorità civili, militari e religiose, è servita a presentare in modo ufficiale anche la nuova Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla, già operativa da alcuni giorni, che completa il percorso di aggiornamento tecnologico del presidio e consolida l’offerta diagnostica.

La Risonanza, collocata al piano terra in un’area strategica tra Radiologia e Pronto Soccorso, è stata acquisita tramite piattaforma Consip con il supporto dell’U.O.C. Provveditorato grazie a un finanziamento di 1.099.220 euro a valere sul PNRR – Missione 6 Salute; mentre i lavori di installazione, coordinati dal Servizio Tecnico, per circa 400 mila euro, sono stati realizzati con risorse del bilancio aziendale. La tecnologia offre immagini ad alta risoluzione e tempi di scansione ridotti fino al 50%, un sistema che riduce sensibilmente il rumore e consente un’esecuzione più confortevole degli esami, anche su pazienti portatori di protesi.

Nei mesi scorsi il percorso di rinnovamento della diagnostica per immagini del “Guzzardi” aveva già visto l’attivazione della nuova TAC a 128 strati e del sistema radiologico telecomandato digitale. La TAC multistrato di ultima generazione consente di ottenere immagini estremamente dettagliate in tempi molto rapidi, con una riduzione significativa della dose radiante. Il nuovo telecomandato digitale ha introdotto un modello più moderno e sicuro di esecuzione degli esami fluoroscopici e delle radiografie: grazie al lettino radiotrasparente manovrabile a distanza, infatti, lo spostamento del paziente è ridotto al minimo, un vantaggio particolarmente importante per chi ha difficoltà motorie, garantendo al contempo immagini di alta qualità e una gestione più efficiente delle esposizioni ai raggi X.

«L’attivazione di queste tecnologie – ha dichiarato il Direttore generale, Giuseppe Drago – rappresenta un investimento strategico per il nostro territorio. La nuova Risonanza Magnetica ci permette di migliorare ulteriormente la capacità di risposta ai bisogni diagnostici, riducendo i tempi d’attesa e aumentando tempestività e accuratezza degli esami. Insieme alla TAC e al telecomandato digitale, queste dotazioni ci consentono di offrire servizi sempre più completi, aggiornati e adeguati alle esigenze della comunità».

