Catania – Un laboratorio clandestino per la contraffazione di capi d’abbigliamento è stato scoperto e sequestrato dai militari della guardia di finanza in un appartamento nel centro storico di Catania. L’operazione, condotta dal comando provinciale nell’ambito dei controlli contro il commercio abusivo, ha portato alla denuncia di due uomini e al sequestro di oltre 700 articoli contraffatti.

L’intervento è iniziato nell’area dello storico mercato della “Fera o Luni”, dove una pattuglia del I Gruppo di Catania ha notato un uomo di origine marocchina, residente in provincia di Caltanissetta, cambiare bruscamente passo alla vista dei militari ed entrare in un portone di abitazioni private portando con sé un borsone e uno zaino. Fermato per un controllo, l’uomo ha fornito risposte generiche sulla sua presenza in zona e non ha saputo giustificare la provenienza di 30 giubbotti d’importazione di marchi non noti contenuti nel borsone, né delle numerose etichette con loghi di note case di moda trovate nello zaino.

I successivi accertamenti, eseguiti con il supporto di una seconda pattuglia, hanno permesso di individuare l’appartamento verso cui l’uomo era diretto. All’interno dell’immobile i finanzieri hanno sorpreso un secondo soggetto, di origine mauritana, mentre utilizzava una macchina da cucire professionale e rocchetti di cotone per sostituire le etichette originali dei capi con marchi contraffatti. Complessivamente sono stati posti sotto sequestro oltre 700 tra giubbotti, pantaloni, felpe e maglie recanti loghi falsificati di brand del lusso, casual e sportivi, tra cui Emporio Armani, Moschino, Hugo Boss, Blauer, Stone Island, Nike, Tommy Hilfiger, Lacoste, Moncler e K-Way. I due responsabili sono stati denunciati in concorso all’Autorità giudiziaria per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e contraffazione di marchi.

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