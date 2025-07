Condividi "Una task force del Comune di Scicli in azione per scovare strutture ricettive abusive" sui social

Scicli – Abusivismo nelle attività di incoming, ovvero di ricettività turistica.

È stata creata una task force all’interno del Comune di Scicli che si occuperà di abusivismo nel settore, dove esistono attività fantasma di accoglienza dei turisti che non riscuotono e non versano l’imposta di soggiorno al Comune, non assicurano standard di servizi adeguati e fanno concorrenza alle imprese in regola.

Si tratta di strutture prive di CIR, il Codice Identificativo Regionale delle attività ricettive e delle locazioni brevi, che producono spesso quantità ingenti di rifiuti e sfuggono a ogni regola di legalità.

Grazie all’incrocio delle banche dati e alle pubblicazioni delle offerte di soggiorno sui portali di accoglienza è in atto una verifica da parte del Comune su tutti gli abusivi, verifica cui seguiranno le sanzioni di legge.

