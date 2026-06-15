Una tradizione lunga più di quarant’anni: gli ex alunni dell’ITIS si ritrovano per lo storico anniversario

Ragusa – Oltre q​uarant’anni di storie, cambiamenti e percorsi di vita diversi, uniti da un unico, indissolubile filo conduttore: gli anni della scuola.

Lo scorso 12 giugno, gli ex alunni dell’ITIS si sono dati appuntamento presso un locale di Modica, per la loro storica reunion annuale.

Un evento che quest’anno ha assunto un sapore speciale celebrando ben 42 anni dal diploma e 47 anni di amicizia.

​Nata quasi per gioco, questa iniziativa è diventata negli anni un appuntamento fisso e irrinunciabile, capace di resistere al passare del tempo.

Una vera e propria istituzione per gli ex studenti, che ogni anno si ritrovano per rievocare i vecchi tempi della scuola, tra aneddoti, risate e l’immancabile nostalgia per gli anni della giovinezza.

​Ma l’appuntamento di quest’anno è stato un’esplosione di emozioni, probabilmente una delle più toccanti di sempre.

A rendere la serata davvero magica è stata la partecipazione del Professor Ingegnere Francesco Rizzo.

​Il docente, che proviene da Campobello di Mazara (Trapani), ha accolto con immenso piacere il caloroso invito dei suoi ex studenti.

Per non mancare a questo importante traguardo e riabbracciare i suoi storici ragazzi, il professore ha intrapreso un lungo viaggio accompagnato dalla sua gentile signora.

La sua presenza è stata il regalo più grande, un momento di profonda commozione che ha dimostrato come l’affetto e la stima tra il professore e gli studenti va oltre gli anni( non si vedevano dal 1984), ma anche oltre le distanze.

Durante la cena è stata offerta al professore una targa ricordo ed un omaggio floreale alla moglie.

” Certo professori insegnano la materia, i migliori insegnano a vivere” questo il commento di Emanuele Cerruto , inciso anche sulla targa.

​Se la serata del 12 giugno rimarrà impressa nel cuore di tutti per l’intensità dei ricordi condivisi, il premio più grande e inaspettato è arrivato la mattina successiva

​infatti, il Professor Rizzo ha voluto inviare a tutti i ragazzi un messaggio speciale per esprimere la sua gratitudine dopo averli riabbracciati. Le sue parole sono state per tutti il riconoscimento più bello, oltre che un gesto nobile che ha prolungato l’emozione della festa e che ha confermato, ancora una volta, lo spessore umano di un professore che non ha mai smesso di essere una guida.

​Ecco le bellissime parole che il professore ha dedicato ai suoi ex alunni:

​”L’incontro che avete organizzato è stato straordinario, ho rilevato entusiasmo e un grandissimo affetto fra di voi e con me. Siete i più straordinari alunni della mia attività scolastica. Vi abbraccio con grande affetto. Il Vostro Prof. Francesco Rizzo.”

​Questo messaggio, carico di affetto e sincero orgoglio, è stato letto e condiviso tra i “ragazzi” con grande commozione, diventando il premio più prezioso di questa splendida serata.

​La reunion si è conclusa con i brindisi e la promessa (già rinnovata) di ritrovarsi il prossimo anno. Perché oltre quaranta anni di incontri non sono un punto di arrivo, ma la conferma che lo spirito di questi ex ragazzi dell’ITIS continua a vivere nel cuore di chi, tra quei banchi, ha iniziato a costruire il proprio futuro.

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