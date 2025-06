Condividi "Un’auto in folle corsa e contromano lanciata contro i fedeli in preghiera a Pedara" sui social

Pedara, Catania – Un’auto in folle corsa e contromano, per ben due volte, si è diretta verso i fedeli in quel momento raccolti in preghiera dinnanzi all’altarino detto “do Signuri a’sciatu”, in via Etnea a Pedara. Chi c’era, anche bambini, ragazzi e anziani, ha vissuto momenti di panico vero e proprio ma tra tutti i presenti, che frattanto si davano alla fuga cercandosi di mettersi al riparo, nessuno è stato colpito dall’auto alla cui guida pare ci fosse una donna. Chiamate le forze dell’ordine sul posto sono subito arrivati i carabinieri e la polizia municipale che hanno rintracciato e bloccato la donna alla guida evitando ulteriori gesti dissennati.

© Riproduzione riservata