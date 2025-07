Condividi "Un’escape room per il Commissario Montalbano" sui social

Scicli – “Un’estate con Camilleri a Scicli”.

Si inserisce nel ciclo di eventi promosso dalla cooperativa Agire, dal Fondo Andrea Camilleri e dal Comitato Nazionale Camilleri 100, in collaborazione con il Comune di Scicli. Un omaggio alla figura del Maestro Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita (6 settembre 1925).

LA PROVA CHE MANCAVA: INDAGINI A VIGATA

Ritorna a grande richiesta l’Escape Room, organizzata dalla cooperativa Agire. A Scicli, nei luoghi in cui si respira intensamente l’atmosfera del Commissario Montalbano!

Il 5 agosto 2025 è la data in cui tutti sono chiamati a risolvere un caso veramente intricato. Un’esperienza interattiva in cui i partecipanti saranno chiamati ad affrontare enigmi e misteri ispirati ad un noto giallo di Camilleri che rimarrà segreto fino all’inizio della sfida!

50 minuti per risolvere il caso! Ogni gruppo avrà a disposizione 3000 secondi per sbrogliare la “facenna dilicata” che metterà alla prova tutte le capacità di osservazione dei partecipanti e stimolerà il lavoro di squadra.

Un’attività pensata per coinvolgere appassionati e neofiti, combinando gioco e letteratura in maniera originale e accattivante. I partecipanti si trasformeranno in veri e propri detective.

Si riuscirà ad uscire in tempo?

INFORMAZIONI UTILI

QUANDO:

Martedì 5 agosto 2025

DOVE:

Locali Info Point. Set Commissariato di Vigata.

Comune di Scicli, in via Mormina Penna 2.

4 TURNI DISPONIBILI:

19:00 – 20:00 – 21:00 – 22:00

Max 10 partecipanti per turno.

DURATA: 50 minuti

BIGLIETTO: 15€. Prenotazione obbligatoria con ticket onlineORE 19.00 TICKET ONLINE:

ORE 20.00 TICKET ONLINE:

ORE 21.00 TICKET ONLINE:

ORE 22.00 TICKET ONLINE:

______________

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: +39 3518881474

E-mail: agirecooperativa@gmail.com

