Unesco, Stresa annuncia l’avvio dell’iter per la candidatura con studio di fattibilità

Stresa – Prende avvio a Stresa il processo preparatorio di analisi e valutazioni di fattibilità della candidatura al riconoscimento di Patrimonio UNESCO (*). Come sollecitato espressamente dal Centro del Patrimonio Mondiale, che vede nella vocazione primaria di UNESCO l’unione di intenti per un bene comune, l’analisi delle condizioni per preparare il Dossier di Candidatura e del futuro Piano di Gestione, prevede il coinvolgimento, oltre che della comunità dei cittadini, dell’Amministrazione pubblica, delle imprese del territorio, delle realtà culturali e di difesa del paesaggio, anche degli organismi regionali,

nazionali e internazionali.

Renato Lavarini alla guida del progetto: “Tale processo preparatorio è un’occasione irrinunciabile anche per vedere con occhi nuovi e consapevoli la storia, le eccellenze e le potenzialità di Stresa e del suo territorio, pensandole in una prospettiva di riconoscimento mondiale. Il lavoro previsto, della durata di circa sei mesi, inizierà con una fase formativa finalizzata a rendere tutti consapevoli dell’impegno che si intende affrontare”.

Tale iniziativa è stata proposta e promossa con una mozione in consiglio comunale (febbraio 2022), in seguito avvalorata dall’attuale Amministrazione con la delibera N.16 del 2022, dove veniva conferito il mandato politico al consigliere Andrea Fasola Ardizzoia e espressamente voluta nei 9 punti del patto di Responsabilità siglato dal Gruppo per Stresa e dal Sindaco Marcella Severino il 5 maggio 2025.

Marcella Severino, Sindaco Città di Stresa: “Ho accolto e pienamente condiviso la proposta di avviare un percorso propedeutico al riconoscimento di Stresa e del Golfo Borromeo come Patrimonio dell’Umanità UNESCO. I nostri paesaggi straordinari, gli affacci panoramici mozzafiato e la meraviglia delle isole che si incastonano nel blu del Lago Maggiore costituiscono un patrimonio naturale e culturale di inestimabile valore, che merita di essere tutelato e valorizzato a livello internazionale. Oggi compiamo un primo, importante passo in questa direzione, affidando l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità al dottor Lavarini, la cui alta professionalità sarà per noi garanzia di rigore e visione in questo cammino. Siamo consapevoli che il percorso verso il riconoscimento UNESCO sarà lungo e complesso, ma anche ricco di opportunità. Per questo sarà fondamentale il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, uniti da un obiettivo comune: promuovere e proteggere un territorio che rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo”.

Andrea Fasola Ardizzoia, Gruppo per Stresa e delegato all’iniziativa: “Questo progetto nasce dalla volontà di tutto il Consiglio Comunale di Stresa, l’obiettivo è sempre stato chiaro: inserire il golfo Borromeo e le nostre Isole nella lista dei Patrimoni Universali UNESCO. Il lavoro svolto fino a qui rappresentava solo il preambolo, abbiamo organizzato (nel 2023) un incontro con tutti gli attori interessati e 5 Comuni che ci hanno dato il loro appoggio (Comuni visitati personalmente per comprendere la portata dei siti UNESCO e le potenzialità), abbiamo raccolto oltre 800 firme in città a supporto di questa iniziativa ed abbiamo creato una lista con 120 firmatari per la nascita del futuro comitato di promozione. Con l’accordo dei 9 punti siamo riusciti, insieme al Sindaco, a dare ufficialmente il via all’iter. Questo iter dovrà essere a favore della collettività. Questo è il terreno dove fare squadra e pensare ai progetti per il territorio del Golfo Borromeo. Nessuno è escluso. Grazie a questo primo passo il nostro territorio si proietta a una gestione diversa, più attenta, consapevole ed attuale. Sono orgoglioso di averci creduto fino a qui e di continuare a credere nel futuro di Stresa”.

