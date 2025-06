Un’estate con Andrea Camilleri a Scicli

Sono 4 gli eventi imperdibili in programma durante i mesi estivi, da luglio a settembre 2025. Il primo evento è previsto per domenica 6 luglio

Scicli – La cooperativa Agire di Scicli partecipa alle celebrazioni del centenario della nascita di Andrea Camilleri (6 settembre 1925), promosso dal Fondo Andrea Camilleri e il Comitato Nazionale Camilleri 100, con il ciclo di eventi “UN’ESTATE CON CAMILLERI”.

Questo ciclo di eventi rientra nel più ampio palinsesto di celebrazioni “L’ECO DI CAMILLERI” proposto dal Comune di Scicli, che avranno luogo proprio a Scicli, la città cinematografica del Commissario Montalbano.2

“La Sicilia è uno spazio ‘mitico’ in cui nasce la sua scrittura, è un luogo dell’anima, è l’archetipo del ‘locus’ che tutti gli isolani custodiscono.” In queste parole di Camilleri la cooperativa Agire ha trovato ispirazione per creare un calendario di appuntamenti al fine di celebrare il centenario dello scrittore.

“Un’estate con Camilleri” vuole intrecciare la letteratura con la magia dei luoghi set di diverse trasposizioni televisive degli scritti di Montalbano, e con anche lo spirito giocoso che contraddistinguere il Maestro ed il suo famoso commissario di Vigata.

Sono 4 gli eventi imperdibili in programma durante i mesi estivi, da luglio a settembre 2025. Il primo evento è previsto per domenica 6 luglio

UN ARANCINO CON CAMILLERI

Dalle 18:30 alle 20:30. Itinerario presso Siti Culturali del Comune di Scicli. Un percorso letterario tra i siti culturali del Comune di Scicli, riscoprendo i luoghi simbolici della città attraverso le parole di Camilleri, un itinerario narrativo che lega arte, architettura e letteratura. Prevista la visita con guide “speciali” e la proposizione di alcune “esperienze” nei luoghi coinvolti: Stanza del Sindaco/Questura di Montelusa” – “Set del Commissariato di Vigata” – “Palazzo Spadaro” – “Museo Chiesa di Santa Teresa” con degustazione finale di arancini, simbolo di tradizione nonchè uno dei cibi più amati dal personaggio più noto di Camilleri: il Commissario Montalbano.

Biglietto 10 euro.

info e prenotazioni: +393518881474

Email: girecooperativa@gmail.com

Ecco gli altri appuntamenti di “UN’ ESTATE CON CAMILLERI” che verranno proposti fino a settembre 2025 a Scicli dalla cooperativa Agire:

ESCAPE ROOM LETTERARIA

Un’esperienza interattiva in cui i partecipanti saranno chiamati a risolvere enigmi e misteri ispirati ai romanzi di Camilleri, trasformandosi in dei veri e propri detective. Un’attività pensata per coinvolgere appassionati e neofiti, combinando gioco e letteratura in maniera originale e accattivante.

LUOGHI D’INCHIOSTRO – IL MONDO DI CAMILLERI

Con la presenza straordinaria di Catarella!Passeggiata letteraria lungo i luoghi più suggestivi di Scicli ripresi nelle trasposizioni televisive degli scritti di Camilleri, intervallato da letture teatralizzate di alcuni passi delle opere dell’amore e dal racconto della storia dei luoghi stessi. Prevista la presenza dell’attore Angelo Russo, il famoso Catarella della fiction “Il Commissario Montalbano.”

MOSTRA LETTERARIA A PALAZZO SPADARO

L’esposizione riguarda alcuni scritti di Andrea Camilleri, collocabili tra gli anni ’50 e ’60, concessi dal Fondo Camilleri. Nella mostra verranno inoltre esposti volumi di fine ‘800 e inizio ‘900. Quest’ultima prestigiosa collezione sarà possibile grazie alla collaborazione con il Centro Studi della Città di Scicli.

info e prenotazioni: +393518881474

Email: girecooperativa@gmail.com

© Riproduzione riservata