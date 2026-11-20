Ragusa – Novantotto nuovi posti letto a disposizione degli studenti universitari fuori sede. Sarà inaugurata sabato 21 novembre, alle ore 12, la nuova residenza universitaria Family Stay, in via Giuseppe Di Vittorio 51 a Ragusa. Un intervento che amplia l’offerta abitativa destinata agli universitari e contribuisce a rafforzare il ruolo del capoluogo ibleo come sede di formazione accademica. Alla cerimonia interverranno.

Oltre la proprietà nella persona dell’amministratore Michele Leocata, il presidente dell’ERSU di Catania, Salvo Santamaria, e il direttore dell’Ente, Salvo Cantarella.

Alla presenza del sindaco di Ragusa, del Presidente del Consorzio Universitario Ibleo, del direttore generale dell’ASP di Ragusa, insieme alle autorità civili, militari e religiose e ai rappresentanti del mondo universitario. Con una disponibilità complessiva di 98 posti letto, Family Stay rappresenta una risposta concreta alle esigenze abitative degli studenti, in particolare di quanti provengono da altre province e devono affrontare i costi e le difficoltà legati alla ricerca di un alloggio durante il percorso universitario. L’apertura della nuova struttura si inserisce nel programma di potenziamento dell’accoglienza universitaria promosso dall’ERSU di Catania, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di accesso agli alloggi e sostenere il diritto allo studio. La disponibilità di residenze universitarie costituisce un elemento strategico anche per lo sviluppo del polo accademico ragusano, la cui attrattività è legata non soltanto alla qualità dell’offerta formativa, ma anche alla presenza di servizi adeguati per gli studenti. L’inaugurazione di Family Stay rientra in una giornata dedicata al rafforzamento dell’offerta residenziale universitaria, con l’apertura di nuove strutture anche a Catania e Siracusa. La cerimonia si concluderà con il tradizionale taglio del nastro e una visita agli ambienti della residenza. Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.

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