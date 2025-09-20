“Università bandita”, la sentenza del processo il 19 gennaio 2026

Catania – Ancora un rinvio per il processo “Università Bandita”: il Tribunale di Catania ha fissato la data del 19 gennaio per eventuali repliche e sentenza. Un altro stop, quindi, dopo il “congelamento” per la decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio. Ieri pomeriggio l’udienza si è aperta con la richiesta di parola dei due pm che hanno rimodulato la richiesta di assoluzione sull’abuso d’ufficio “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Invece i difensori hanno insistito per formulare un’assoluzione nel merito e quindi con la formula perché il fatto non sussiste.

Ne dà notizia oggi Laura Distefano su La Sicilia.

