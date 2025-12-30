Università di Catania, va in pensione il professor Francesco Milazzo, modicano

Catania – Va in pensione il professore Francesco Milazzo, modicano, docente di Diritto Romano alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania.

Studioso di riferimento nel campo del Diritto romano e figura centrale nella vita scientifica del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania, il professor Francesco Milazzo è stato festeggiato nell’aula magna di Villa Cerami in occasione del collocamento in quiescenza.

In oltre trent’anni di intensa attività di ricerca e insegnamento, il docente ha sempre coniugato il solido radicamento nella tradizione accademica catanese con una costante apertura al confronto internazionale.

E nei giorni scorsi, secondo un “rito” ormai consolidato nell’Università di Catania, colleghi e allievi di diverse generazioni si sono riuniti nell’aula magna di Villa Cerami, luogo simbolo del Dipartimento di Giurisprudenza, in una cerimonia celebrativa del docente. Ad organizzare l’iniziativa è stata la prof.ssa Sara Longo che ha invitato a intervenire studiosi capaci di restituire, da diverse prospettive, il profilo umano e scientifico del docente.

