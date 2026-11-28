Ragusa – L’Università di Catania può contare su una grande tradizione formativa e su una visione saldamente proiettata verso il futuro. Il che significa impegno per lo sviluppo, costruito sull’ascolto delle esigenze del territorio, e insieme impegno per la «restanza»: un convinto e gioioso «stop» alla fuga dei cervelli, anche dalla provincia di Ragusa. È uno dei messaggi più forti lanciati dal prof. Fabrizio Impellizzeri, dinamico presidente della Struttura didattica speciale di Unict, e ha fatto da filo conduttore a UniversIbla, la manifestazione che venerdì ha animato l’intera giornata all’Ex Convento di S. Teresa, storica sede universitaria ragusana.

Al fianco del docente, l’assessora all’Università Carla Mezzasalma, ex allieva dell’Ateneo catanese, in rappresentanza del sindaco Giuseppe Cassì, e il presidente del Consorzio universitario ibleo Domenico Arezzo. Per Mezzasalma, la sinergia tra Comune, Università e Consorzio e il dialogo con le imprese ragusane sono decisivi per sostenere lo sviluppo di Ragusa e trattenere i giovani talenti sul territorio.

Arezzo, tra i «pionieri» dell’insediamento universitario a Ibla, ha sottolineato la necessità di formare nuovi talenti grazie all’intesa con l’Ateneo catanese, i cui corsi di laurea devono adattarsi sempre più alle richieste di un territorio che vanta il più alto Pil del Centro-Sud e un tasso di disoccupazione paragonabile a quello del Nord-Est. Solo così, ha concluso il presidente del Consorzio, sarà possibile trattenere a Ragusa le migliori energie e far crescere in qualità le imprese e, di conseguenza, il territorio stesso. «Abbiamo la ferma volontà di mantenere sul territorio non solo un’offerta formativa che presto si arricchirà con nuove proposte – ha annunciato ancora Impellizzeri -, ma anche concrete e solide prospettive di collocazione professionale nel Ragusano e, più in generale, in Sicilia. Anche con gli stakeholder del territorio è cambiato l’approccio. In passato il loro ruolo era più passivo; oggi è molto più attivo. Entrano nei consigli di indirizzo dei corsi di studio, offrono suggerimenti e portano idee concrete e valide».

In altre parole, il dialogo, avviato quasi trent’anni fa, fra il “Siciliae Studium Generale” e il territorio ragusano è più intenso che mai. Lo confermano i dati sui nuovi immatricolati ai cinque corsi di studio presenti, quasi 300, distribuiti tra Gestione dei sistemi produttivi agrari mediterranei, Management delle imprese per l’economia sostenibile, Mediazione linguistica e interculturale e Scienze motorie e alla magistrale in Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazione. E lo hanno ribadito in prima persona i numerosi delegati del rettore Enrico Foti presenti alla manifestazione – tra questi Giuseppe Speciale (Didattica), Cosimo Fortuna (Politiche per l’orientamento), Margherita Ferrante (Terza Missione), Agata Matarazzo (Incubatore, start-up e spin-off), Gaetano Arena (Servizi bibliotecari) – e i rappresentanti dei dipartimenti coinvolti: Sebastiano Mazzù (direttore Economia e impresa), Simona Consoli (vice direttrice Agricoltura alimentazione e ambiente), Stefania Rimini (direttrice Scienze umanistiche), Marco Ragusa (delegato Scienze biomediche e biotecnologiche), affiancati dai presidenti dei corsi di studio.

In arrivo – è stato annunciato – anche due iniziative speciali destinate agli studenti e alle studentesse della comunità universitaria iblea, che si aggiungono ai benefit già attivi sui trasporti urbani: abbonamenti agevolati per gli spettacoli teatrali e l’attività sportiva, “Unict ti porta a teatro” e “Unict ti porta in palestra”, analogamente a quanto avviene per gli iscritti ai corsi di Catania. A chiudere in maniera solenne l’iniziativa che, grazie all’impegno dei docenti, del personale e di molti degli studenti della Sds, è riuscita nell’intento di avvicinare le giovani generazioni alle opportunità di formazione e innovazione che la sede ragusana offre, un applauditissimo concerto del coro d’Ateneo, diretto dai maestri Paolo Cipolla, Franco Lazzaro e Giuseppe Sanfratello, e un brindisi finale, per salutare insieme una storia che continua.

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