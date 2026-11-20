Palermo – Diecimila euro, nessun interesse, nessuna garanzia da presentare. La giunta regionale ha approvato oggi un decreto che cambia le regole del prestito d’onore per gli universitari. La proposta porta la firma dell’assessore all’Istruzione, Mimmo Turano, e di quello all’Economia, Alessandro Dagnino.

Il prestito si può chiedere per studiare in un’università o in un istituto di grado universitario con sede in Sicilia. Non conta da quale regione o Paese arrivi lo studente. Le matricole possono fare domanda subito. Chi è iscritto agli anni successivi deve aver ottenuto almeno metà dei crediti formativi previsti per ogni anno accademico. Per tutti il limite è un Isee sotto i 30 mila euro al momento della domanda.

Il punto principale è il calendario dei rimborsi. Il periodo di preammortamento può durare fino a sette anni, e in quel tempo non si paga nulla. Dopo arrivano 144 rate mensili, cioè dodici anni. «Chi frequenta un corso di laurea di cinque anni avrà altri due anni dopo la laurea prima di iniziare a restituirlo», ha spiegato Turano. Il debito si può chiudere prima in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

I fondi sono 6 milioni di euro, presi dal Fondo Sicilia che gestisce Irfis-FinSicilia. Se tutti chiedessero l’importo massimo, basterebbero per circa 600 studenti. A chi ottiene il prestito l’Irfis farà un colloquio informativo, e ogni sei mesi manderà alla Regione una relazione su come procede la misura.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, collega il provvedimento all’emigrazione dei giovani: «Vogliamo che restino, lavorino e crescano», ha detto. «Nessuno deve rinunciare al proprio percorso formativo per motivi economici».

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