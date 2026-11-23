Ragusa – “Mille studenti universitari fuori sede a Ragusa nei prossimi cinque anni. È un obiettivo concreto attorno al quale costruire una nuova strategia di sviluppo economico e sociale della città. L’università non è soltanto formazione e cultura, ma un’infrastruttura capace di generare occupazione, investimenti e nuove opportunità”.

È la proposta del consigliere comunale del Movimento per l’Autonomia, Gaetano Mauro, che interviene dopo l’inaugurazione dello studentato Family Stay a Ragusa, con 98 posti letto, e l’avvio del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Kore di Enna.

“Sono due segnali importanti che dimostrano quanto Ragusa possa essere attrattiva per il mondo universitario. Adesso serve una visione politica che trasformi queste opportunità in un progetto strutturato, coinvolgendo Consorzio Universitario Ibleo, istituzioni, atenei e imprese”.

Mauro propone un piano quinquennale per attrarre nuovi corsi di laurea nei settori della sanità, delle tecnologie digitali, dell’intelligenza artificiale, del turismo e dell’agroalimentare, accompagnato da investimenti nelle residenze universitarie e da accordi con il sistema produttivo.

“Per raggiungere l’obiettivo dei mille studenti servono tre azioni concrete: accordi con nuovi atenei italiani ed europei per attivare corsi di laurea ad alta attrattività, un piano per aumentare i posti letto a prezzi accessibili attraverso il recupero di immobili pubblici e investimenti privati, e convenzioni con le imprese per garantire tirocini, borse di studio e opportunità professionali. Dobbiamo offrire ai giovani non soltanto un’università dove studiare, ma una città dove scegliere di vivere e costruire il proprio futuro”.

“Mille studenti che vivono a Ragusa per nove o dieci mesi all’anno, ipotizzando una spesa media mensile di mille euro tra affitti, alimentazione e servizi, possono generare un movimento economico potenziale di 9-10 milioni di euro l’anno. Non è una previsione certificata, ma la misura delle opportunità che possiamo costruire”.

Per il consigliere MPA è indispensabile rilanciare il ruolo del Consorzio Universitario Ibleo e superare il vincolo di esclusiva con l’Università di Catania, in scadenza il 31 ottobre 2027.

“Quell’esclusiva non deve essere rinnovata. Ragusa deve poter dialogare liberamente con tutti gli atenei italiani ed europei. Non siamo contro Catania, ma contro qualsiasi monopolio accademico che limiti la crescita dell’offerta formativa. Il Consorzio deve tornare a programmare e non limitarsi a gestire l’esistente”.

Infine, Mauro richiama la vicenda di Palazzo Castillett, lo studentato pubblico di Ragusa Ibla lasciato progressivamente deperire fino alla chiusura.

“La vera miopia politica dell’amministrazione comunale è non aver compreso che investire nella formazione universitaria significa investire nel futuro economico della città. Mentre Palazzo Castillett veniva lasciato al degrado, i privati hanno saputo leggere le potenzialità del settore, investendo e realizzando strutture moderne come il Family Stay. È la dimostrazione di una politica dell’amministrazione Cassì, incapace di cogliere opportunità che il mercato ha già individuato e concretizzato. Non possiamo continuare a perdere patrimonio pubblico e occasioni di sviluppo mentre i privati dimostrano che investire sull’università a Ragusa è possibile. Serve un cambio di passo: meno immobilismo e più capacità di programmare il futuro”.

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