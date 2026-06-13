Università, Mauro: “Ragusa deve guardare oltre Catania. Basta ad esclusive dopo anni di asset strategici occupati senza ricadute reali”

Ragusa – “Prima di prendere parte all’incontro con il Rettore dell’Università di Catania, il sindaco Cassì avrebbe dovuto chiedersi se non sia arrivato il momento di guardare oltre Catania e costruire una strategia universitaria internazionale capace di attrarre nuove realtà accademiche, pubbliche e private”.

Lo afferma il consigliere comunale Gaetano Mauro, intervenendo sul futuro del polo universitario ibleo.

“Una vera città universitaria non nasce dall’esclusiva con un solo soggetto, ma dalla concorrenza delle idee, dall’apertura e dalla capacità di attrarre talenti. Portare a Ragusa nuove facoltà e nuovi centri di ricerca significa creare opportunità per i giovani, generare economia, riempire i centri storici e costruire una prospettiva di sviluppo che guardi all’Europa e al mondo”.

“Per troppo tempo il nostro territorio ha subito una visione che lo ha relegato a periferia di un sistema costruito altrove. Non parliamo soltanto dell’università. Negli anni Catania ha progressivamente esteso la propria influenza su numerosi asset strategici dell’economia e dei servizi del Sud-Est siciliano, senza che questo si traducesse in un reale salto di qualità per Ragusa. Oggi dobbiamo avere il coraggio di immaginare un futuro anche oltre questo confine.”

Mauro richiama l’attenzione sull’accordo che lega il territorio all’Università di Catania fino al 31 ottobre 2027 e che contiene un vincolo di esclusiva nella realizzazione di attività universitarie sul territorio ragusano.

“Quella scadenza non deve essere considerata una formalità burocratica. Deve rappresentare l’occasione per aprire una nuova fase. Ragusa deve iniziare da subito a dialogare con altri atenei italiani, europei e internazionali, pubblici e privati, con fondazioni universitarie, centri di ricerca e istituti di alta formazione interessati a investire in una città che oggi gode di una crescente attrattività internazionale”.

Il consigliere ricorda inoltre l’imponente sforzo economico sostenuto dagli enti locali per mantenere la presenza universitaria a Ragusa. In base agli accordi sottoscritti, Provincia e Comune si sono impegnati a sostenere costi superiori a 10,7 milioni di euro per il funzionamento dei corsi universitari attivati nella sede ragusana, oltre agli ulteriori oneri logistici e organizzativi necessari al mantenimento delle attività didattiche.

“Parliamo di risorse pubbliche ingenti che la comunità ragusana ha messo a disposizione nel corso degli anni. È quindi legittimo chiedersi quale sia stato il ritorno effettivo in termini di crescita del numero degli studenti, sviluppo della ricerca, internazionalizzazione e impatto economico sul territorio”.

“Oggi esistono università internazionali che cercano sedi prestigiose nel Mediterraneo, campus diffusi, partnership con imprese e territori ad alta qualità della vita. Ragusa possiede tutte le caratteristiche per attrarre investimenti accademici innovativi: un patrimonio UNESCO, una forte vocazione turistica, un sistema agroalimentare d’eccellenza e una posizione strategica nel cuore del Mediterraneo”.

“Il 2027 non deve essere la data del rinnovo di un’esclusiva. Deve essere la data in cui Ragusa sceglie finalmente di camminare con le proprie gambe. Il sindaco Cassì non prenda impegni senza ascoltare la Città”.

© Riproduzione riservata