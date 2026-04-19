“Un’ora e 20 minuti per uscire dall’aeroporto di Catania, una vergogna”

Catania – Stamattina disagi e automobilisti inferociti nella zona dell’aeroporto di Catania, dove si sono registrate forti criticità nella zona partenze. Ore di fila segnalate sui social da utenti spazientiti (foto pagina Facebook gruppo Aeroporto di Catania Fontanarossa – Catania Fontanarossa Airport). “1 ora e 20 minuti per uscire dall’aeroporto, e non è per niente un evento eccezionale… VERGOGNOSA VIABILITÀ!!!!”, si legge in un post. E ancora: “È dalle 11.30 che siamo bloccati nel settore partenze. Da due ore e ancora non si sblocca nulla. Una vergogna assoluta”. E così decine di altri post corredati da foto e video.

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