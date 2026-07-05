Uomo 70enne di Scicli finisce col mal di pancia in ospedale, gli estraggono uno stuzzicadenti

Il settantenne è stato operato e sta bene.

Scicli -Nell’intestino dell’anziano spunta uno stuzzicadenti. Notte movimentata al pronto soccorso dell’ospedale Nino Baglieri di Modica, dove un uomo di 70 anni, residente a Scicli, si è presentato con forti dolori addominali che non lasciavano spazio ai dubbi: qualcosa non andava e probabilmente di trattava di un corpo estraneo.

I medici, dopo la prima valutazione, hanno deciso di procedere con una tac urgente, e l’immagine restituita dal monitor ha subito acceso l’allarme: nell’intestino c’era un versamento anomalo, segno di una possibile perforazione.

A quel punto il reparto di Chirurgia ha preso in mano la situazione. L’équipe ha deciso di intervenire immediatamente, optando per una laparoscopia: una procedura mininvasiva, ma che richiede precisione assoluta. È lì, durante l’esplorazione dell’intestino, che è arrivata la sorpresa. Un oggetto sottile, lungo, perfettamente integro: uno stuzzicadenti.

Un corpo estraneo che, inspiegabilmente, aveva attraversato il tratto gastrointestinale fino a perforarlo. Un caso raro, quasi da manuale di chirurgia. I medici sono riusciti a estrarlo senza complicazioni, evitando danni più gravi e ricucendo la perforazione.

L’uomo, dopo l’intervento, è stato monitorato e ha risposto bene alle cure. Oggi è in buone condizioni, i sanitari parlano di un recupero “ottimale”.

Resta un mistero come quello stuzzicadenti sia finito lì: intero, integro, non spezzato. L’anziano non ha saputo fornire una spiegazione. Forse ingerito accidentalmente durante un pasto. Ma la dinamica, per ora, rimane un dettaglio sospeso.

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