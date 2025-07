Uomo di 43 anni scomparso a Ragusa

Di Jaquad Maliani non si hanno più notizie da oltre un mese.

Ragusa – È di queste ore la preoccupazione crescente a Modica per la scomparsa di un uomo di 43 anni, di origini marocchine ospite di una comunità di Ragusa. Di Jaquad Maliani non si hanno più notizie da oltre un mese. La madre, disperata, ha lanciato un accorato appello affinché chiunque abbia informazioni utili si faccia avanti.

Il giovane, nato nel 1982, residente a Comiso, è alto circa 1 metro e 78 centimetri. Sebbene amasse trascorrere tempo fuori casa, non si era mai allontanato per periodi così lunghi ed era sempre rientrato regolarmente. A rendere ancora più grave la situazione sono le condizioni di salute dell’uomo, che necessitano di attenzione.

La madre, in preda all’angoscia, ha fornito un numero di telefono per chiunque potesse aiutare nelle ricerche: 3505650963. In alternativa, è possibile contattare direttamente le forze dell’ordine locali.

© Riproduzione riservata