Uomo ferito a Scicli con un colpo di fucile, forse incidente di caccia

Scicli – Una battuta di caccia clandestina al cinghiale finita male. Forse non è un tentato omicidio quello di cui è stato vittima G.R., l’allevatore 45enne di Scicli, da due anni anche pastore di un piccolo gregge, in contrada Fondo Oliva lungo la vallata dell’Irminio.

L’uomo era nascosto in una fitta boscaglia e lì è stato raggiunto da un colpo di fucile. Nella notte ne sarebbero stati esplosi più d’uno. E il foro che la pallottola ha praticato nell’addome del 45enne, sposato e con figli, sarebbe compatibile con lo sparo di un fucile da caccia.

Soccorrere il ferito non è stato facile in mezzo alla fitta vegetazione e non è facile ricostruire ciò che è realmente accaduto fin quando la vittima non uscirà dalla rianimazione.

L’uomo si trova ricoverato appunto in Rianimazione al Maggiore-Baglieri di Modica e le sue condizioni sono ancora critiche, ma stazionarie. Il fatto si è registrato nella tarda serata di venerdì in contrada Fondo Oliva, una zona di campagna isolata attraversata dalla Sp 37. Lì non ci sono molte abitazioni e la vegetazione è fitta e spesso molti in quelle zone ci vanno a caccia di cinghiali che guadagnano la strada verso il corso del fiume Irminio. Il 45enne sarebbe stato raggiunto all’addome dal colpo di un fucile, ma sulla dinamica vige il massimo riserbo dei carabinieri.

L’allevatore sarà trasferito a breve in un ospedale catanese per la ricostruzione di un organo colpito dallo sparo.

© Riproduzione riservata