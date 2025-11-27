Uomo incappucciato incendia auto della Finanza davanti alla Tenenza di Modica

Modica – Un gesto gravissimo.

Un uomo incappucciato ha appiccato il fuoco ad alcune auto parcheggiate davanti alla Tenenza della Guardia di Finanza di Modica. Le auto era in sosta negli stalli riservati ai finanzieri. Sono andate distrutte una Mini Minor e una Jeep Renegade, probabilmente auto di servizio con livrea delle Fiamme Gialle.

I vigili del fuoco di Modica hanno domato le fiamme mentre sono già al vaglio le immagini della videosorveglianza per risalire all’autore del folle gesto.

