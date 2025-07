Condividi "Uomo morto risucchiato dal motore di un aereo, dramma all’aeroporto di Orio al Serio. «È entrato in pista per suicidarsi»" sui social

Bergamo – Dramma all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo. Un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Da quanto è stato possibile apprendere, la vittima non sarebbe né un dipendente dello scalo né un passeggero, ma una persona entrata di proposito sulla pista con l’intenzione – pare – di togliersi la vita in questo modo. L’uomo sarebbe stato inseguito dalla polizia, che non è però riuscita a fermarlo, mentre si dirigeva di corsa verso il velivolo già in movimento. Si ignorano al momento i motivi del gesto, né come sia riuscito a raggiungere la pista dall’esterno dello scalo.

La società di gestione dello scalo, Sacbo, ha comunicato la temporanea sospensione dei voli a partire dalle 10 «a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine». Il traffico aereo è in ripreso a mezzogiorno, dopo circa un paio d’ore.

L’aereo coinvolto nell’incidente è un Airbus A319 della compagnia Volotea, in partenza da Orio e diretto nelle Asturie, in Spagna.

Pare che il velivolo fosse appena partito dalla piazzola dove sono stati caricati i passeggeri, quando si è verificato l’incidente, sulle cui circostanze stanno cercando di far luce gli agenti della polizia. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco.

