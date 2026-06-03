Uomo nudo in bicicletta per le vie di Siracusa. Bloccato

Siracusa – Un uomo completamente nudo in sella a una bicicletta ha attraversato diverse strade di Siracusa, lasciando dietro di sé stupore, telefonate alle forze dell’ordine e una lunga scia di segnalazioni.

Una scena insolita, che ha attirato l’attenzione di residenti e passanti fin dalle prime battute della giornata e che si è conclusa soltanto con l’intervento degli agenti in corso Gelone.

Le prime chiamate ai centralini delle forze dell’ordine sono arrivate poco dopo le 8.30. Alcuni cittadini avevano notato l’uomo pedalare senza vestiti tra le vie del centro e nella zona di via Montedoro. Con il passare del tempo, però, le segnalazioni si sono moltiplicate, provenendo da diversi quartieri e confermando che il ciclista aveva continuato a spostarsi da una parte all’altra della città.

In molti si sono fermati increduli ad osservare la scena, mentre altri hanno preferito allertare immediatamente Polizia Municipale e Carabinieri. È così scattata la ricerca dell’uomo, segnalato in più punti nell’arco della mattinata.

L’epilogo è arrivato in corso Gelone, dove gli agenti sono riusciti a rintracciarlo e a bloccarlo. L’intervento non è stato semplice. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo appariva particolarmente agitato e avrebbe tentato di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza. Dopo alcuni momenti di tensione, gli operatori sono riusciti a metterlo in sicurezza, coprendolo e affidandolo successivamente alle cure del personale del 118.

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