Uomo si getta da balcone ma uccide una passante: denuncia per omicidio

Milano – Tragedia ieri sera a Milano dove una passante è morta travolta da un uomo che si era lanciato dal balcone della sua abitazione al quarto piano tentando il suicidio. La vittima, una donna italiana di 83 anni, è morta sul colpo mentre l’uomo, un settantenne, è stato trasportato in codice rosso, cosciente, all’ospedale Niguarda. Sul posto, in via Fratelli di Dio, sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile e della stazione carabinieri San Cristoforo.

La denuncia

Il 70enne è stato denunciato in stato di libertà per omicidio colposo. Dopo l’allarme, dato dai passanti, oltre alle ambulanze sono giunti i Carabinieri del Radiomobile e poi quelli della Stazione di San Cristoforo, che hanno ricostruito la vicenda. Al momento, secondo quanto si è appreso, non ci sono dubbi sul tentativo di suicidio, sulla cui dinamica non vi sarebbero ombre. Atto dovuto, ovviamente, la denuncia. L’anziano è ricoverato all’ospedale di Niguarda dove, salvo complicazioni del quadro generale, non si troverebbe in pericolo di vita.

