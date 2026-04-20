Uomo ucciso in una rissa a Marina di Acate

Acate – Un uomo è stato ucciso a Marina di Acate nella notte: la vittima è un lavoratore marocchino, incensurato, residente stabilmente nel comune ibleo e conosciuto da tutti come una persona tranquilla. A togliergli la vita, in via Cesare Battisti, sono stati alcuni suoi connazionali ubriachi.

Tutto sarebbe nato da una discussione per futili motivi degenerata rapidamente sotto l’effetto dell’alcol. Sul posto i Carabinieri. Molti connazionali hanno raggiunto nella notte l’abitazione della vittima per dare conforto alla moglie- Chi lo conosceva lo descrive come un gran lavoratore, una persona che non aveva mai avuto problemi con la giustizia.

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