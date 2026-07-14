Turismo, “Cassì replica la proposta Mauro. Apprezzo la rapidità con cui l’ha trasformata in un’iniziativa amministrativa”

Ragusa – “Accolgo con grande soddisfazione la decisione del sindaco Peppe Cassì di convocare un tavolo con i principali operatori del turismo del territorio, replicando la proposta che avevo avanzato nelle scorse settimane in occasione del lancio del progetto Costa Ragusa e dei grandi investimenti del gruppo Mangia’s.”

Lo scrive il consigliere comunale di Ragusa, Gaetano Mauro che aggiunge:

“ Mi fa particolarmente piacere constatare non soltanto che quella proposta sia stata condivisa, ma soprattutto la straordinaria tempestività con cui è stata trasformata in un’iniziativa amministrativa concreta. Nel giro di pochissimi giorni siamo passati dall’idea, alla organizzazione, per interloquire con le associazioni locali e farci trovare pronti per organizzare i tour dei turisti in città. È un segnale importante, che dimostra come quando una proposta è seria, concreta e orientata esclusivamente all’interesse della città, possa trovare immediata attuazione.

Fin dall’inizio avevamo sostenuto che l’arrivo di un investimento strategico come Costa Ragusa dovesse rappresentare molto più dell’apertura di nuove strutture ricettive. Doveva diventare l’occasione per costruire un nuovo modello di governance del turismo, capace di mettere attorno allo stesso tavolo i grandi player del settore, gli operatori economici e le istituzioni, per programmare insieme il futuro turistico del territorio.

La scelta del sindaco di fare propria questa impostazione conferma che Ragusa può finalmente iniziare a ragionare come una vera destinazione turistica, superando la logica delle iniziative isolate e costruendo una strategia condivisa con chi investe, crea occupazione e genera sviluppo.

Questo episodio dimostra anche quale possa essere il valore aggiunto del ruolo dei consiglieri comunali. Non soltanto controllo e indirizzo politico, ma capacità di anticipare i temi, elaborare proposte e offrire all’amministrazione modelli di sviluppo sui quali costruire azioni concrete. È esattamente ciò che è accaduto in questa circostanza.

E consentitemi una considerazione finale, con un sorriso. Se il ‘modello Mauro’ funziona così bene e viene recepito con questa rapidità, saremo ancora più incalzanti. Continueremo a elaborare idee, avanzare proposte e suggerire percorsi di crescita, sempre nell’esclusivo interesse di Ragusa. Se l’Amministrazione continuerà a trasformarle con la stessa velocità in iniziative amministrative, sarà un vantaggio per tutta la città. Perché ciò che conta non è chi firma un’idea, ma che quell’idea contribuisca realmente allo sviluppo del territorio.”

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