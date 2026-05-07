Aurora Quattrocchi vince il David di Donatello 2026 come miglior attrice protagonista

Roma – Aurora Quattrocchi, detta Rori, ha vinto il David di Donatello come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in “Gioia mia”, diretto da Margherita Spampinato. L’attrice, nata in Istria da genitori palermitani, ha avuto la meglio su Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Anna Ferzetti, Barbara Ronchi e Tecla Insolia. Il premio è stato consegnato da Raoul Bova.

“Mi auguro che il cinema abbia sempre più successo e gioia, gioia mia. Che riaprano le sale cinematografiche, non se ne può più di quelle sale micragnose”, ha urlato con tutta la sua energia elettrizzante Rori Quattrocchi, 83 anni, che nel film “Gioia mia”, interpreta Gela, l’anziana zia siciliana di Nico (quest’ultimo interpretato dal giovanissimo Marco Fiore).

La pellicola porta a casa anche il premio per il miglior esordio alla regia vinto da Margherita Spampinato, nata a Palermo nel 1979 e cresciuta a Roma. “Un onore enorme ricevere questo premio, che condivido con il direttore della fotografia, Claudio Cofrancesco”, ha detto la regista. Il film ha ricevuto anche una candidatura alla miglior sceneggiatura originale.

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