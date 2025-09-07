Lei va a fare shopping col bancomat rubato

Catania – Una 32enne straniera andava in giro per Catania cercando di fare shopping con un bancomat rubato. La denuncia per furto è partita da un 20enne residente ad Acireale: quando si è accorto di non avere il portafoglio ha subito bloccato la carta, ma qualcuno l’aveva già utilizzata per effettuare degli acquisti. I carabinieri hanno dato il via alle indagini, utilizzando le immagini di videosorveglianza di supermercati, negozi di abbigliamento e calzature nei quali erano stati effettuati pagamenti per un totale di 145 euro.

Un negozio di telefonia e accessori del centro storico di Catania ha immortalato una donna che, con in mano la busta di un supermercato, dopo aver scelto un cellulare si è diretta alla cassa, dove ha tentato l’acquisto con un bancomat. L’operazione, dell’importo di ben 928 euro, però non è andata a buon fine perché nel frattempo la carta era stata già bloccata. E ancora altre immagini fornite questa volta da una farmacia sempre di Catania hanno mostrato la stessa donna che provava a pagare con la stessa carta un prodotto del costo di 6 euro, ma ancora una volta l’operazione è stata rifiutata. Alla fine la 32enne è stata rintracciata nel Messinese, dove risiede, e denunciata.

© Riproduzione riservata